Message d’Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, à l’occasion du dialogue de haut niveau des Nations unies sur l’« Afrique que nous voulons »

Dans son message à l’occasion du dialogue de haut niveau des Nations unies sur l’« Afrique que nous voulons », le vice-président de la BEI Ambroise Fayolle souligne la manière dont le Groupe BEI et sa branche de développement, BEI Monde, soutiennent les investissements dans l’énergie, l’eau, les transports durables, le logement intermédiaire, la santé et le secteur privé en Afrique. Aujourd’hui plus que jamais, des partenariats et des innovations financières sont nécessaires pour relever les défis auxquels le monde – et en particulier le continent africain – est confronté. Pour en savoir plus, consultez la page BEI Monde.