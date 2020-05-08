Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
EIB President Werner Hoyer's greetings for Europe Day

EIB President Werner Hoyer's greetings for Europe Day

Today, more than ever we need to stand together, as communities and as a union.

