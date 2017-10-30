La plateforme européenne de conseil en investissement : le point d'accès à l'assistance aux investissements pour l'Europe

Les logements sociaux, les hôpitaux, les réseaux de transports publics, etc. toutes les grandes infrastructures qui font la différence dans notre vie quotidienne ont vu le jour sous forme de projets. Mais il n’est pas toujours simple de rassembler les fonds et les compétences nécessaires pour concrétiser un projet. Les pouvoirs publics et les entreprises privées de l’ensemble de l’Union européenne ont un nouveau partenaire susceptible de les aider à lancer leurs projets : la plateforme européenne de conseil en investissement.