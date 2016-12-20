De nouvelles possibilités pour les entreprises innovantes

Elite Dental, une entreprise tchèque innovante, s’est battue pour obtenir un financement auprès de banques commerciales. Après plusieurs recherches, elle a finalement trouvé un prêt soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Pavel Telička, membre du Parlement européen pour la République tchèque, explique que le FEIS constitue une véritable chance pour les entreprises car il les encourage à obtenir des financements pour leurs projets innovants, qui sont souvent plus risqués.