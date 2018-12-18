Ensemble en faveur du climat : les BMD font équipe pour respecter l’Accord de Paris

Neuf banques multilatérales de développement, dont la Banque européenne d’investissement, le groupe de la Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, unissent leurs efforts pour relever les défis de l’Accord de Paris. Marquant une avancée considérable, elles ont annoncé, à la COP24 à Katowice, leur volonté d’adopter une démarche commune pour respecter l’Accord de Paris dans six domaines clés. Regardez le débat entre Monica Scatasta, chef de la politique environnementale, climatique et sociale de la BEI, John Roome, directeur principal des activités relatives au changement climatique du groupe de la Banque mondiale, et Josué Tanaka, directeur principal du département Efficacité énergétique et changement climatique de la BERD.