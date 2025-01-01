Enquête de la BEI sur le climat 2019-2020 (1/3)

69 % des Italiens pensent que le changement climatique n’est pas irréversible

©Edelman/ EIB

Les résultats de l’enquête confirment l’optimisme qui règne en Italie quant à la possibilité de sauver la planète. Alors que 86 % de la population italienne reconnaît largement que l’homme a joué un rôle dans le changement climatique, 69 % des Italiens pensent qu’il peut encore être inversé, à savoir 10 points de plus que la moyenne européenne (59 %). En fait, les Italiens vont même plus loin : ils sont 73 % à penser qu’ils font partie de la solution pour résoudre cette crise.

En ce qui concerne les effets du changement climatique, il existe un fort consensus au sein de la population italienne (94 %) pour affirmer qu’il a eu un impact sur chaque océan et chaque continent au cours des dernières décennies. La fonte des glaciers (47 %), la pollution atmosphérique (40 % – 8 points de plus que la moyenne européenne) et la hausse des températures (39 %) sont les trois signes les plus préoccupants du changement climatique pour les Italiens. De plus, ils croient que ces effets sur l’environnement et l’air persisteront à l’avenir, 80 % d’entre eux convenant que même si les émissions de gaz à effet de serre cessent, leurs conséquences continueront de se faire sentir pendant des siècles.