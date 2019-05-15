Le parcours de Varsovie : une résurrection et un repositionnement

Par Wojciech Dziemianowicz et Jacek Szlachta
Les observations, interprétations et conclusions exposées ici sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de la Banque européenne d’investissement.
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Avec trois millions de résidents, l’aire métropolitaine de Varsovie est aujourd’hui au neuvième rang des capitales les plus peuplées de l’UE. Avant d’en arriver là, elle a traversé, pendant cinq décennies, une série de bouleversements de sa structure économique.
Au moment de renouer avec une économie de marché dans les années 90, Varsovie héritait d’un ensemble spécial de conditions – omniprésence des immeubles de logement préfabriqués, l’absence notable de maisons individuelles, de nombreux espaces vides, un régime de propriété très complexe avec des centaines de propriétaires historiques réclamant la restitution de leur bien par le nouvel État, et la quasi-inexistence de lois ou de règlements visant à empêcher l’étalement.
Produit de cette conjonction de facteurs : un cycle d’aménagement désordonné, d’étalement et de prolifération des faubourgs à faible densité, notamment dû au remplacement de l’ancien service de l’urbanisme par des sociétés privées manquant d’expérience.
Depuis une vingtaine d’années, toutefois, Varsovie connaît un rebond de son économie. Ce redressement est avant tout le résultat d’un cycle d’investissement dans les infrastructures qui a mis l’accent sur l’échelle métropolitaine de l’aménagement et cherché à éviter le modèle de croissance tributaire de l’automobile. Il a également bénéficié de l’adhésion de la Pologne à l’UE en 2004, qui a facilité la libre circulation des travailleurs et des capitaux vers la ville.
Les interventions les plus notables ont concerné des investissements dans la construction et la modernisation de stations d’épuration des eaux usées et de lignes de chemin de fer, l’acquisition de matériel roulant neuf et moderne pour le métro de la ville et la construction d’un boulevard périphérique pour désengorger la ville et la relier à d’autres grands centres urbains européens dont Helsinki, Berlin et Gdansk. La BEI a eu un rôle prépondérant pour rendre possibles ces interventions. Depuis la première opération en 1994, plus de 40 % des prêts de la BEI en Pologne ont concerné le secteur des transports. Au fil du temps, les priorités d’investissement ont aussi inclus des améliorations dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des services sociaux.
À ce jour, Varsovie est reconnue comme une ville mondiale alpha, une importante destination touristique internationale et un pôle culturel, politique et économique majeur. D’après les prévisions, Varsovie aura en 2019 un PIB augmenté de 50 % par rapport à 2008, ce qui fera d’elle la capitale la plus riche d’Europe centrale et orientale, aux côtés de Berlin. Varsovie est actuellement lancée sur une nouvelle vague d’aménagements commerciaux et possède quelques-unes des meilleures installations médicales d’Europe centrale et orientale, dont un établissement d’oncologie qui est l’un des plus grands et des plus modernes du continent. L’inauguration imminente du prolongement de la deuxième ligne de métro ouvre de vastes possibilités pour l’aménagement résidentiel ; à cela s’ajoute une série de projets de densification inspirés par des universités et d’autres institutions culturelles essentielles, tels que le réaménagement du quartier central de Powiśle, qui redonne vie aux rues des bords de la Vistule.
Les observations, interprétations et conclusions exposées ici sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de la Banque européenne d’investissement.
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