Voici une liste des thèmes du programme urbain.

Dans toute l’Europe, les collectivités locales sont des acteurs importants pour la population. Plus de 70 % des Européens vivent dans des zones urbaines et 55 % des investissements publics sont réalisés par des administrations régionales ou locales. La Banque européenne d’investissement et le Comité européen des régions collaborent dans le cadre de toute une palette d’initiatives liées au programme urbain, afin de partager leur savoir avec des décideurs locaux et régionaux en vue d’améliorer l’accès aux financements et de les aider à utiliser plus efficacement les fonds existants. Ces cinq dernières années, la BEI a prêté 95 milliards d’EUR pour des programmes urbains et elle élargit actuellement ses financements dans ce domaine à des projets plus risqués, au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, qui fait partie du Plan d’investissement pour l’Europe. Parallèlement aux services de conseil de la Banque, ces prêts reflètent l’ensemble des thèmes prioritaires du programme urbain de l’UE. Découvrez quels projets la BEI a financés au titre de chaque thème prioritaire.

Emplois et compétences dans l’économie locale

Rzeszów, Pologne, 2015

Prêt de 145 millions d’EUR visant à financer une série de projets urbains, notamment pour des services liés aux infrastructures et pour la desserte, par les transports publics, de zones accueillant des entreprises industrielles qui emploient de la main-d’œuvre locale.

Inclusion des migrants et des réfugiés

Brandebourg, Allemagne, 2015

120 millions d’EUR pour remettre en état ou construire des logements destinés à 113 000 demandeurs d’asile et réfugiés.



Pauvreté urbaine

Royal Liverpool Hospital, Royaume-Uni, 2013

Prêt de 90 millions de GBP pour financer un nouvel hôpital de 600 lits desservant une zone présentant l’un des plus hauts niveaux de dénuement économique et l’une des situations sanitaires les plus alarmantes de Grande-Bretagne.

Utilisation durable des terres et de solutions naturelles

Fonds Ginkgo, Belgique et France, 2010 et 2016

Apport de fonds propres de 46 millions d’EUR (partiellement dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe) dans un fonds recourant à des techniques innovantes pour décontaminer des friches polluées, qu’il vend en vue de la construction de bâtiments résidentiels ou de locaux commerciaux.



Mobilité urbaine

Budapest, Hongrie, 2015

Prêt-cadre de 200 millions d’EUR en vue de la rénovation du métro, du tramway, de routes et de ponts pour créer un réseau intégré de transports urbains.



Économie circulaire

Vienne, Autriche, 2015

Prêt de 150 millions d’EUR visant à financer l’utilisation de boues d’épuration comme source d’énergie pour exploiter la station d’épuration de Vienne, réduisant ainsi la facture énergétique.

Qualité de l’air

Qualité de l’air urbain à Milan, Italie, 2014

300 millions d’EUR destinés à une ligne de métro reliant l’aéroport de Linate et la banlieue de la ville. Point noir en matière d’encombrements routiers, Milan présente une topographie et un climat qui accentuent la pollution atmosphérique. La nouvelle ligne de métro s’inscrit dans une stratégie de réduction des embouteillages et d’amélioration de la qualité de l’air.

Logement

Portaal Housing Corp., Pays-Bas, 2015

200 millions d’EUR pour moderniser des logements sociaux et construire de nouveaux logements à haute efficacité énergétique à Amersfoort, Leyde et Nimègue.

Marchés publics innovants et responsables

Matériel roulant dans le Bade-Wurtemberg, Allemagne, 2015

300 millions d’EUR prêtés à l’appui d’une stratégie innovante de passation des marchés dans le domaine des transports publics, visant à favoriser la concurrence. L’État achètera des trains pour les louer à bail à de petits opérateurs ferroviaires qui ne sont pas en mesure de les acquérir, car les sources de financement sont rares pour les sociétés de ce type. Il s’agit d’une contribution importante à la stratégie urbaine de la région de Stuttgart, où le nombre d’usagers du rail devrait grimper à 25 millions par an.

Adaptation aux changements climatiques

Infrastructures municipales, Pologne, 2012

Les changements climatiques engendrent de plus en plus d’épisodes de sécheresse et de crues dans les régions polonaises. Ce prêt de 1 milliard d’EUR contribuera à moderniser des ponts dans de petites villes du sud du pays, comme à Lesna, qui a été inondée en 2013. Cette action vise à rendre ces ponts plus stables et capables de résister à des inondations soudaines.

Transition numérique

Infrastructures de diffusion et de communication d’Arqiva, Royaume-Uni, 2014

258 millions d’EUR à l’appui de projets portant notamment sur des compteurs intelligents (en vue d’une utilisation plus efficace du gaz et de l’électricité), le Wi-Fi, la télévision et la radio numérique.



Transition énergétique

Efficacité énergétique via Banco Santander, Espagne, 2015

Prêt de 50 millions d’EUR pour soutenir de petits projets visant l’efficacité énergétique dans des hôtels espagnols. Financement dans le cadre de l’Instrument pour le financement privé de l’efficacité énergétique, comprenant un prêt, un mécanisme d’atténuation des risques et des services de conseil.



Partenaires pour le programme urbain

La Banque européenne d’investissement et le Comité européen des régions (CdR) se sont associés pour construire des collectivités durables sur l’ensemble du continent. Nos actions relèvent des trois piliers du programme urbain de l’UE :

Amélioration de la réglementation

Les analyses d’impact urbain que réalise le CdR permettent de veiller à ce que l’effet qu’exerce la législation européenne sur les zones urbaines soit soigneusement calibré.

Amélioration du financement

Les prêts, les instruments financiers et les services de conseil que propose la BEI aident les administrations locales et régionales à planifier et financer leurs priorités dans le cadre du programme urbain, afin d’assurer la durabilité.

Amélioration du partage des connaissances

Le CdR et la BEI coopèrent pour faire en sorte que les meilleures pratiques et les connaissances soient mises à disposition et diffusées parmi les autorités urbaines de tous types partout en Europe, par exemple sur la façon dont le Plan d’investissement pour l’Europe peut soutenir les investissements urbains.

La BEI et le CdR souhaitent connaître votre avis. Contactez les services de la BEI qui gèrent les différents volets du programme urbain. Si votre ville souhaite participer à une analyse d’impact urbain du CdR, veuillez écrire à territorial.impact@cor.europa.eu.