Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
    Pages les plus visitées

        Investir dans le logement

        En savoir plus
        En savoir plus

        La demande est supérieure à l’offre de logements et les revenus ne suivent pas la hausse des prix de l’immobilier. Nos articles détaillés examinent les motifs de la crise du logement et les innovations susceptibles de la résoudre. D’une construction plus rapide, plus efficace et plus durable à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la conception, en passant par des solutions financières pour un secteur à court d’investissements, « Investir dans le logement » est un guide visant à améliorer l’offre de logements pour chacune et chacun d’entre nous.

        Crise du logement : motifs et solutions

        Les prix élevés des logements pénalisent les jeunes, les groupes vulnérables et l’économie européenne. Les solutions à la crise du logement passent notamment par un accroissement de l’offre grâce à des méthodes de construction plus rapides et moins coûteuses, une augmentation des financements et un allègement des formalités administratives

        L’innovation, un atout pour la construction

        Voici les innovations qui rendent déjà les logements plus abordables et plus durables.

        Quand la lutte contre les changements climatiques profite aussi à la facture énergétique

        L’efficacité énergétique est importante pour lutter contre les changements climatiques et elle est au cœur d’innovations majeures faisant appel à l’IA. Mais surtout, elle réduit aussi notre facture énergétique.

        Comment financer le logement abordable et durable

        Les entreprises de construction ne parviennent pas à obtenir les financements dont elles ont besoin pour résoudre la crise du logement. Voici les outils financiers qui contribueront aux solutions.

        Crise du logement : motifs et solutions

        Les revenus sont de plus en plus absorbés par les coûts du logement.

        Une solution à la crise du logement, une vie sauvée

        Lire l’article complet sur la façon de résoudre la crise du logement  
        « Nous devons augmenter l’offre de logements tout en faisant un meilleur usage du parc dont nous disposons. »
        Chiara Fratto

        Économiste spécialisée dans le logement à la Banque européenne d’investissement

        « Gropyus a pour ambition de vraiment remédier à grande échelle au problème de l’accès à des logements abordables et durables. Plus il y aura d’entreprises et de parties impliquées dans les efforts déployés pour y parvenir, plus les pays européens et l’Union européenne seront forts. »
        Markus Fuhrmann

        Fondateur de Gropyus, Allemagne

        L’innovation, un atout pour la construction

        Les nouvelles idées gagnent du terrain, en particulier dans un secteur où l’innovation est rare.
        Lire le récit d’une construction innovante  

        Quand la lutte contre les changements climatiques profite aussi à la facture énergétique

        Si vous vous demandez si l’IA est une bonne chose, songez à ceci : elle réduit votre facture énergétique.

        L’efficacité énergétique, solution pour faire baisser les loyers et rendre les logements abordables à Paris

        Découvrir comment l’efficacité énergétique transforme les bâtiments  
        « Nous sommes passés de deux semaines d’analyse avec les méthodes traditionnelles… à quelques heures par bâtiment avec la technologie que nous utilisons actuellement. »
        Emilio Sassine

        Cofondateur de Cedrus, France

        « Si le logement est considéré comme le niveau de risque financier le plus élevé, alors nous avons un vrai problème. »
        Joël Schons

        Chef du groupe de travail sur le logement à la Fédération de l’industrie européenne de la construction (FIEC)

        Comment financer le logement abordable et durable

        La crise du logement touchant tous les pays d’Europe, il est clair qu’il faut de toute urgence des logements abordables et durables. Mais si les entreprises de construction ne peuvent pas obtenir de financement, comment ces logements indispensables seront-ils construits ? Voici un aperçu des outils financiers susceptibles d’ouvrir le marché et de nous permettre de résoudre ce problème.

        Découvrir comment financer le renouveau du logement  

        Financements et conseils pour votre projet de logement

        Que vous soyez une petite entreprise, une jeune pousse (une « start-up »), une grande entreprise ou une collectivité locale, découvrez comment nous pouvons vous aider.

        Découvrir nos solutions  

        Plus d’articles sur le logement

        • 24 mars 2025

          Le logement intermédiaire à Paris

          Grâce à un programme appuyé par la BEI, un jeune couple loue un appartement écoénergétique à un prix inférieur à la plupart de ceux pratiqués à Paris.

          Climat Efficacité énergétique France Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Des logements abordables et durables Énergie
        • 27 novembre 2024

          Beaucoup d’habitations en location

          La disponibilité de logements abordables à Vienne et dans d’autres villes du pays n’est pas le fruit du hasard, mais d’un système centenaire conçu avec soin.

          Infrastructures Aménagement urbain Efficacité énergétique Des logements abordables et durables Durabilité Autriche Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Des logements abordables et durables Énergie
        • 16 octobre 2024

          « Je suis heureuse ici »

          À Skellefteå, en Suède, la construction de logements abordables et durables aide une population croissante du fait d’investissements dans les industries vertes

          Infrastructures Aménagement urbain Des logements abordables et durables Durabilité Suède Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Des logements abordables et durables
        • 22 novembre 2024

          Un logement pour déployer ses ailes

          À Chypre, les étudiants peinent à trouver un logement abordable. Une université et une municipalité s’attaquent à ce problème en construisant des habitations.

          Infrastructures Aménagement urbain Des logements abordables et durables Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Des logements abordables et durables

        Bulletin d’information

        Pour recevoir nos informations

        Inscrivez-vous au bulletin d’information de la BEI sur le logement abordable et durable pour recevoir une sélection mensuelle des meilleurs contenus.

        • Informations et articles de blog sur nos derniers projets de logement
        • Podcasts et vidéos sur l’actualité de la BEI en matière de logement
        • Dernières évolutions de nos projets phares