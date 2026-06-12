« Nous devons augmenter l’offre de logements tout en faisant un meilleur usage du parc dont nous disposons. »
Les prix élevés des logements pénalisent les jeunes, les groupes vulnérables et l’économie européenne. Les solutions à la crise du logement passent notamment par un accroissement de l’offre grâce à des méthodes de construction plus rapides et moins coûteuses, une augmentation des financements et un allègement des formalités administratives
Voici les innovations qui rendent déjà les logements plus abordables et plus durables.
L’efficacité énergétique est importante pour lutter contre les changements climatiques et elle est au cœur d’innovations majeures faisant appel à l’IA. Mais surtout, elle réduit aussi notre facture énergétique.
Les entreprises de construction ne parviennent pas à obtenir les financements dont elles ont besoin pour résoudre la crise du logement. Voici les outils financiers qui contribueront aux solutions.
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