Les infrastructures des pays en développement : bâties pour durer, par tous les temps

La mobilisation des capitaux privés est essentielle pour tous les projets en faveur du climat, mais elle revêt une importance extrême pour les infrastructures exposées aux phénomènes climatiques dans les pays en développement. L’accord de Paris sur le climat, en décembre dernier, l’a encore confirmé. L’année dernière, la BEI a prêté un montant record de 20,6 milliards d’EUR (soit 26,8 % de la totalité des prêts accordés par la Banque) pour l’action menée en faveur du climat dans chacun des 28 États membres de l’UE, et pour des projets dans diverses régions du monde, du Nicaragua au Népal. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis à Paris, la BEI prévoit de financer, d’ici 2020, des projets respectueux du climat dont la valeur totale s’élèvera à 100 milliards d’USD. « Quand nous planifions et finançons des projets d’infrastructures, nous devons veiller à leur compatibilité avec les objectifs nationaux de réduction des émissions », précise Monica Scatasta, chef de la politique environnementale, climatique et sociale de la BEI. Comme les infrastructures sont construites pour le long terme, les projets doivent être examinés afin de garantir que ces infrastructures résisteront aux changements climatiques pendant de nombreuses années.