Description

L’une des priorités stratégiques de l’Union européenne consiste à promouvoir une énergie sûre, compétitive et durable pour l’Europe. La BEI a prêté plus de 4 milliards d’EUR à l’appui de ce secteur en 2012 pour soutenir la mise en oeuvre des politiques de l’UE.

Les citoyens et les employeurs européens ont besoin d’un approvisionnement sûr en énergie à des prix abordables et il est nécessaire de produire une énergie durable pour réduire les effets néfastes sur l’environnement. La BEI attache une importance particulière à la valorisation des énergies durables, à la diversification de l’approvisionnement et à la diminution de la consommation par une amélioration de l’efficacité énergétique.