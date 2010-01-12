Description

Les pays de la FEMIP constituent une superficie de 421 millions d’hectares, dont seule une proportion légèrement supérieure à 5 %, soit 23,9 millions d’hectares, était cultivée en 2007. Les déserts occupent environ 90 % de la superficie de terrain totale des pays de la FEMIP, allant de 20 % au Liban et 59 % en Israël à 95 % en Algérie, Égypte et Jordanie. L’analyse des caractéristiques physiques et agro-climatiques prédominantes dans la région FEMIP indique que seule une partie relativement faible de terrain peut actuellement convenir à la production de matières premières pour biocarburants.