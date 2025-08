Description

Menée dans le cadre du mandat Services de conseil d’InnovFin (« InnovFin Advisory »), cette étude passe en revue les conditions d’accès aux financements pour l’économie circulaire, et en particulier trois transitions clés vers un modèle d'économie circulaire, et propose des solutions qui pourraient mobiliser des investissements dans ce secteur.

Dans l’économie circulaire, l’objectif est de conserver les produits, composants et matériaux aussi longtemps que possible dans le circuit économique en les réutilisant, les réparant et les recyclant. Ce modèle économique présente un énorme potentiel de création d’un avantage concurrentiel durable pour l’Europe sur les marchés mondiaux, mais sa mise en place ne sera pas une tâche facile si nous ne changeons pas fondamentalement notre façon de travailler ainsi que de concevoir, de produire, de consommer et de financer nos activités.

L’étude révèle que la transition vers une économie circulaire est complexe mais impérative et que seule une « approche systémique » sera efficace. Les forces du marché, à elles seules, pourraient créer une économie circulaire, mais avec pour corollaire le risque de coûts d’opportunité élevés et de transition lente. Les projets relevant de l’économie circulaire comportent des risques de marché et (ou) des risques technologiques spécifiques. L’étude examine et illustre les besoins de financement et les implications de ce type de projets.

L’étude préconise entre autres l’élargissement des critères d’admissibilité d’InnovFin afin d’intégrer l’innovation non technologique, comme celle portant sur les modèles économiques. Elle suggère en outre la mise en place d’une plateforme spéciale d’aide au financement de l’économie circulaire mettant en relation la Commission européenne, la BEI, les banques nationales de promotion économique et les investisseurs du secteur privé afin de renforcer les connaissances et les informations disponibles et de susciter une prise de conscience, en s’appuyant sur trois piliers spécifiques : 1) un laboratoire d’idées et un suivi, 2) la diffusion de l’information, 3) des conseils en investissement et éventuellement des financements.

L’étude a été menée par les Services de conseil d’InnovFin.