CR ASTI LOAN FOR SMES AND MIDCAPS AND AGRI

Date de publication: 13 octobre 2025
Promoteur – Intermédiaire FinancierCASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA
Lieu
Description
The loan facility will support the intermediary to finance bio-economy value chain projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Italy.
Objectifs
The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries. At least 70% will support SMEs while up to 30% mid-caps.
Secteur(s)
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
EUR 100 million
Coût total (montant approximatif)
not applicable
Aspects environnementaux
Final beneficiaries shall be required to comply with applicable national and EU environmental and social legislation, where appropriate.
Passation des marchés
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Statut
Signé - 9/10/2025
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).