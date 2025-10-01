Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
CR ASTI LOAN FOR SMES AND MIDCAPS AND AGRI

Référence: 20240742
Date de publication: 13 octobre 2025

Promoteur – Intermédiaire Financier

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

Lieu

Description

The loan facility will support the intermediary to finance bio-economy value chain projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Italy.

Objectifs

The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries. At least 70% will support SMEs while up to 30% mid-caps.

Secteur(s)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)

EUR 100 million

Coût total (montant approximatif)

not applicable

Aspects environnementaux

Final beneficiaries shall be required to comply with applicable national and EU environmental and social legislation, where appropriate.

Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Statut

Signé - 9/10/2025

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
1 octobre 2025
9 octobre 2025

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

