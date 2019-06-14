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W AND C AFRICA COVID19 RAPID RESPONSE FACILITY

Référence: 20190614
Date de publication: 17 avril 2020

Promoteur – Intermédiaire Financier

ACCEPTABLE BANK(S)

Lieu

Description

The project consists in a credit facility addressing the adverse consequences of the COVID-19 pandemic on the private sector, in particular on small and medium sized enterprises (SMEs).

Objectifs

The main objective is to support on-lending by financial intermediaries to private sector projects in the West and Central Africa region (excluding Nigeria) carried out by private sector companies, in particular SMEs.

Secteur(s)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)

EUR 121 million

Coût total (montant approximatif)

not applicable

Aspects environnementaux

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Statut

Signé - 18/12/2020

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Mots-clés correspondants

Régional - Afrique de l'Ouest Cameroun Régional - Afrique centrale Lignes de crédit