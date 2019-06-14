W AND C AFRICA COVID19 RAPID RESPONSE FACILITY

Date de publication: 17 avril 2020
Promoteur – Intermédiaire FinancierACCEPTABLE BANK(S)
Lieu
Description
The project consists in a credit facility addressing the adverse consequences of the COVID-19 pandemic on the private sector, in particular on small and medium sized enterprises (SMEs).
Objectifs
The main objective is to support on-lending by financial intermediaries to private sector projects in the West and Central Africa region (excluding Nigeria) carried out by private sector companies, in particular SMEs.
Secteur(s)
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
EUR 121 million
Coût total (montant approximatif)
not applicable
Aspects environnementaux
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Passation des marchés
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Statut
Signé - 18/12/2020
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).