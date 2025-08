Le Malawi et la BEI

La BEI intervient au Malawi depuis 1977.

Elle soutient des projets à fort impact dans un vaste éventail de secteurs. Actuellement, la BEI facilite l'accès à l’eau propre pour la population des grandes villes du Malawi et aide le pays à se doter d’un approvisionnement énergétique plus fiable et plus durable, à renforcer la sécurité du trafic aérien et à augmenter l’efficacité de la production agricole et du stockage des denrées.

Récemment, la BEI a signé son plus gros prêt unique au Malawi (95,5 millions d’euros), en combinaison avec la plus importante aide non remboursable de l’UE (44 millions d’euros), en vue de remettre en état la route M1 sur 300 km. Non seulement cet axe routier essentiel assure la liaison entre toutes les grandes villes du pays, mais il fait aussi partie d’un corridor stratégique reliant le Malawi aux pays voisins et au port de Dar es Salaam. Ce projet, porteur de transformations, vise à doper les échanges commerciaux, à réduire les coûts du transport et à améliorer la sécurité routière.

Par l'intermédiaire de prestataires locaux de services financiers, la Banque améliore l’accès des petites entreprises aux financements en veillant à la mise à disposition de prêts à des conditions favorables. La BEI a également mobilisé des aides non remboursables pour fournir une assistance technique indispensable, ainsi que des garanties permettant de financer des projets à fort impact et de réduire les coûts d'investissement du secteur public.

Comme la plupart des pays africains, le Malawi connaît une urbanisation rapide. Les personnes qui s’installent dans les villes finissent souvent par habiter dans des zones surpeuplées, où les conditions sanitaires sont déplorables. Les fonds levés grâce aux obligations pour le développement durable de la BEI serviront à financer des projets à fort impact qui améliorent les conditions de vie de milliers de personnes.