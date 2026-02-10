A2A ELECTRICITY NETWORKS II

Fiche récapitulative
The project is an investment programme (the "Project") for the reinforcement and modernisation of the promoter's electricity distribution networks in Italy, in the municipalities within the Metropolitan City of Milan, during the period 2026-2030.
The investment is expected to allow the promoter to connect new users, to improve the resilience of the network, the quality of the electricity supply, and cater for demand growth.
The programme comprises several electricity distribution schemes with voltages below the threshold for screening set out in the national legislation, as per the provisions of Article 4(3) of the EIA Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU. As a result, none of the schemes will require an Environmental Impact Assessment (EIA). The environmental and social due diligence will follow the programme lending approach according to the EIB's procedures and standards, i.e., the due diligence focusses on the promoter's capacity and capability to implement the investments in line with EIB's environmental and social standards.
The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, for contracts above the threshold established by Directive 2014/25/EU as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.