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VIENNA SCHOOL PPP NORDWESTBAHNHOF NWB

Signature(s)

Montant
44 200 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 44 200 000 €
Éducation : 44 200 000 €
Date(s) de signature
14/04/2026 : 1 700 000 €
14/04/2026 : 42 500 000 €
Autres liens
Related public register
22/05/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VIENNA SCHOOL PPP NORDWESTBAHNHOF NWB

Fiche récapitulative

Date de publication
20 mai 2026
Statut
Référence
Signé | 14/04/2026
20250426
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VIENNA SCHOOL PPP NORDWESTBAHNHOF NWB
STADT WIEN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 44 million
EUR 88 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the design, construction, financing and maintenance of a new integrated education campus (Bildungscampus Nordwestbahnhof - NWB) located on the site of the former Vienna Northwest Railway Station in the 20th district of Vienna.

Procured by the City of Vienna under a Public Private Partnership (PPP) structure, the project forms part of the City’s education infrastructure programme (BIENE II) and will comprise 53 educational rooms for approximately 1,600 children and adolescents aged 0–14.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Educational facilities are not specifically mentioned in the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by EIA Directive 2014/52/EU), although the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development.

The promoter shall ensure that contracts for the implementation of the projects will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The promoter is a contracting authority within the meaning of the EU Public Procurement Directive 2014/24/EU.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
13 avril 2026
14 avril 2026
Documents liés
22/05/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VIENNA SCHOOL PPP NORDWESTBAHNHOF NWB

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VIENNA SCHOOL PPP NORDWESTBAHNHOF NWB
Date de publication
22 May 2026
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
260186554
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20250426
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/05/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VIENNA SCHOOL PPP NORDWESTBAHNHOF NWB
Autres liens
Fiche récapitulative
VIENNA SCHOOL PPP NORDWESTBAHNHOF NWB
Fiche technique
VIENNA SCHOOL PPP NORDWESTBAHNHOF NWB

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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