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NORDLB INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 20 000 000 €
Allemagne : 80 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
15/04/2026 : 20 000 000 €
15/04/2026 : 80 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/03/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORDLB INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
11 octobre 2025
Statut
Référence
Signé | 15/04/2026
20250367
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NORDLB INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
EUR 250 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists in an Intermediated Framework Loan to NordLB to finance primarily German and Austrian infrastructure projects. Other EU countries are not excluded from support.

The aim is to finance energy-related projects, such as electrical grid expansion, battery storage, and district heating. The initiative contributes to the EU's energy objectives and helps tackle climate change.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Borrower / Financial Intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
4 mars 2026
15 avril 2026
Documents liés
17/03/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORDLB INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORDLB INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN
Date de publication
17 Mar 2026
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
258521024
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20250367
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/03/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORDLB INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN
Autres liens
Fiche récapitulative
NORDLB INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN
Fiche technique
NORDLB INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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