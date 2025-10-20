Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Arménie : 100 000 000 €
Lignes de crédit : 100 000 000 €
Date(s) de signature
28/10/2025 : 100 000 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II
Autres liens
Fiche récapitulative
ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II
Related public register
23/09/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II

Fiche récapitulative

Date de publication
19 septembre 2025
Statut
Référence
Signé | 28/10/2025
20250342
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II
CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a double-intermediated facility with the Central Bank of the Republic of Armenia (CBA) to support the economic recovery and resilience of the country by enhancing the access to financing for micro, small, medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps.

The aim is to contribute to support SMEs and mid-caps in Armenia that carry out projects complying with EIB's eligibility criteria.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
20 octobre 2025
28 octobre 2025
Documents liés
23/09/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II
Lien vers la source
Fiche récapitulative
ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II
Autres liens
Fiche technique
ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II
Date de publication
23 Sep 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
249562070
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20250342
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/09/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II
Autres liens
Fiche récapitulative
ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II
Fiche technique
ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes