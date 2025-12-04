Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
TECHEU VD DMS IMAGING (IEU LS)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 20 000 000 €
Industrie : 20 000 000 €
Date(s) de signature
30/12/2025 : 20 000 000 €
Fiche technique
TECHEU VD DMS IMAGING (IEU LS)
Date de publication
8 janvier 2026
Statut
Référence
Signé | 30/12/2025
20250272
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TECHEU VD DMS IMAGING (IEU LS)
DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 42 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project supports the development, design and manufacturing of medical imaging systems. The financing includes new generation design, software development including AI modules, and modernization of manufacturing lines.

The Project relates to the Borrower's expenditures in Research, Development and Innovation for the improvement of its portfolio of medical imaging systems. The focus of the Project is the development of next generation products in Radiographic Fluoroscopy, bone densitometry, Ambulatory Radiography Equipment (mobiles), Mobile operating room solutions (C-arms), and software to enable AI medical imaging interpretation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The specific RDI activities included in the project are expected to be performed in existing facilities without changing their already authorised scope. Therefore, the project activities would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/52/EU. Full environmental details will be verified during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is generally not covered by EU directives on procurement. However, the Bank will require that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
4 décembre 2025
30 décembre 2025
05/12/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU VD DMS IMAGING (IEU LS)
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU VD DMS IMAGING (IEU LS)
Date de publication
5 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
254873237
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20250272
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
Lien vers la source
