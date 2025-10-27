Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
TECHEU VD XELTIS RDI (IEU TI 2)

Signature(s)

Montant
37 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 37 500 000 €
Industrie : 37 500 000 €
Date(s) de signature
24/11/2025 : 37 500 000 €
Fiche technique
TECHEU VD XELTIS RDI (IEU TI 2)
Fiche récapitulative

Date de publication
28 août 2025
Statut
Référence
Signé | 24/11/2025
20250260
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TECHEU VD XELTIS RDI (IEU TI 2)
XELTIS BV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 38 million
EUR 77 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the promoter's Research & Development (R&D)to further develop transformative vascular implants using supramolecular chemistry. The R&D investments focus on solutions for vascular access, coronary and peripheral bypass grafts, and pulmonary heart valves.

The project focuses on the development, clinical validation, and regulatory approval of aXess, an innovative haemodialysis conduit leveraging Xeltis' proprietary Endogenous Tissue Restoration (ETR) technology, which enables the body to naturally restore functional vascular tissue. Additionally, the concerned R&D investments include clinical research, for novel therapeutic applications such as Coronary Artery Bypass Graft (XABG program), Peripheral Artery Diseases (Xpad program) and Pulmonary Valve (Xplore program).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EC as research, development and innovation activities will be carried out in facilities already authorised for the same purpose. Full environmental details will nevertheless be verified to align with EU best practices.

The EIB requires that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
27 octobre 2025
24 novembre 2025
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU VD XELTIS RDI (IEU TI 2)
Date de publication
1 Nov 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
249148868
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20250260
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
