Signature(s)
Fiche récapitulative
- Services - Activités financières et d'assurance
The operation consists of an equity participation in Amethis Europe Expansion, a growth fund targeting SMEs with a European nexus and with expansion plans principally in Africa. The Fund will focus on companies providing Business to Business products and services.
The Fund is expected to enhance trade between EU and Africa and contribute toregional integration, by providing growth capital and managerial advice to EuropeanSMEs that are seeking to expand primarily in Africa through exports, expandinglocal presence, or nearshoring strategies. The Fund will seek to achieve thisthrough an investment strategy geared towards the African continent's vastdemands that are driven by a growing consumer base and urbanization. Thus, theoperation is expected to foster win-win outcomes for European corporates andrecipient African countries. Additionally, the operation will seek to support genderequality and inclusive business practices, while contributing to several sustainabledevelopment goals, including SDG 8 - Decent work and economic growth, SDG 9 -Industry, innovation and infrastructure, SDG 5 - Gender Equality, SDG 10 -Reduced inequalities, SDG 17 - Partnership for the goals."
The fund will operate in line with applicable EIB Environmental and Social standards.
N/A
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.