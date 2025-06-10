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DB IFL SECURITY & DEFENCE

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Secteur(s)
Lignes de crédit : 500 000 000 €
Date(s) de signature
11/06/2025 : 500 000 000 €
Autres liens
Related public register
19/06/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DB IFL SECURITY & DEFENCE
Projet apparenté
PAN-EU SECURITY & DEFENCE LENDING ENVELOPE

Fiche récapitulative

Date de publication
16 mai 2025
Statut
Référence
Signé | 11/06/2025
20250185
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DB IFL SECURITY & DEFENCE
DEUTSCHE BANK AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The intermediated framework loan provided to Deutsche Bank will fully (100%) support companies and public sector entities engaged in security and defense within the European Union.

The objective is to support for eligible tangible and intangible investment projects, as well as working capital, to the final beneficiaries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
10 juin 2025
11 juin 2025
Documents liés
19/06/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DB IFL SECURITY & DEFENCE
Projets associés
Projet apparenté
PAN-EU SECURITY & DEFENCE LENDING ENVELOPE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DB IFL SECURITY & DEFENCE
Date de publication
19 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246344309
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20250185
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
19/06/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DB IFL SECURITY & DEFENCE
Autres liens
Fiche récapitulative
DB IFL SECURITY & DEFENCE
Fiche technique
DB IFL SECURITY & DEFENCE
Projet apparenté
PAN-EU SECURITY & DEFENCE LENDING ENVELOPE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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