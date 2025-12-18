TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)

Fiche récapitulative
The project will support the promoter's investment plan 2026–2028. More specifically, it concerns: i) capital expenditure (capex, 65% of project costs) for an innovative industrial-scale line for spider silk protein-based fibre production, including spinning and yarning, chemical recycling, and industrial infrastructure, as well as engineering, procurement, and construction (EPC). This investment will be located at a contract manufacturing organisation (CMO) facility in Lovosice, Czech Republic. ii) research, development, and innovation (RDI, 35% of project costs), to be carried out at the AMSilk pilot plant in Neuried, Germany.
The project includes deployment of technologies as well as RDI activities for the production and downstream processing of innovative spider silk protein. The promoter is an innovative company developing lower environmental footprint alternatives to traditional materials and fossil-based ingredients in their respective markets, aiming to achieve industrial volumes of high-quality products with a low environmental impact.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. It is thus not subject to EU rules on public procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.