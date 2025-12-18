Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 10 380 000 €
Tchéquie : 19 620 000 €
Industrie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
30/12/2025 : 10 380 000 €
30/12/2025 : 19 620 000 €
Fiche technique
TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)
Fiche récapitulative
TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)
24/12/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)
TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LE II

Fiche récapitulative

Date de publication
11 décembre 2025
Statut
Référence
Signé | 30/12/2025
20240895
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)
AMSILK GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 94 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support the promoter's investment plan 2026–2028. More specifically, it concerns: i) capital expenditure (capex, 65% of project costs) for an innovative industrial-scale line for spider silk protein-based fibre production, including spinning and yarning, chemical recycling, and industrial infrastructure, as well as engineering, procurement, and construction (EPC). This investment will be located at a contract manufacturing organisation (CMO) facility in Lovosice, Czech Republic. ii) research, development, and innovation (RDI, 35% of project costs), to be carried out at the AMSilk pilot plant in Neuried, Germany.

The project includes deployment of technologies as well as RDI activities for the production and downstream processing of innovative spider silk protein. The promoter is an innovative company developing lower environmental footprint alternatives to traditional materials and fossil-based ingredients in their respective markets, aiming to achieve industrial volumes of high-quality products with a low environmental impact.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. It is thus not subject to EU rules on public procurement.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
18 décembre 2025
30 décembre 2025
24/12/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)
TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LE II
Fiche récapitulative
TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)
Fiche technique
TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
255181083
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240895
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
24/12/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)
Fiche récapitulative
TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)
Fiche technique
TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)
TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LE II

Publications connexes