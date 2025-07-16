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VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT

Signature(s)

Montant
82 097 765,6 €
Pays
Secteur(s)
Paraguay : 82 097 765,6 €
Industrie : 82 097 765,6 €
Date(s) de signature
12/03/2026 : 26 517 578,29 €
12/03/2026 : 55 580 187,31 €
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Fiche technique
VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
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Fiche récapitulative
VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
Related public register
14/06/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT - Link to Promoter's website for environmental information
Related public register
14/06/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
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10/09/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
Communiqués associés
Paraguay: BEI Monde soutient une usine pionnière d’engrais à base d’hydrogène vert avec un financement allant jusqu’à 95 millions de dollars

Fiche récapitulative

Date de publication
4 avril 2025
Statut
Référence
Approuvé | 16/07/2025
20240771
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
ATOME PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 135 million (EUR 116 million)
USD 583 million (EUR 503 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project includes the construction and operation of a low carbon fertiliser plant for the production of 260,000 tonnes per annum (tpa) of Calcium Ammonium Nitrate (CAN), located in Villeta, Paraguay.

The aim is to implement the production of low-carbon calcium ammonium nitrate (CAN) fertiliser at commercial scale, using renewable energy. As such, the project represents a flagship example of green ammonia production and application in low-carbon nitrogen fertiliser production at commercial scale. The purpose is to demonstrate the possibility to implement a production process fully powered by renewable energy in one of the most carbon-intensive industrial sectors, the production of nitrogen fertiliser. Such objectives are fully aligned to the EU Green deal and EU decarbonisation policies, including the achievement of carbon neutrality by 2050. The applications of the produced low-carbon CAN fertiliser in agriculture may also lead to a reduction of the environmental impact of agricultural primary production.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter has already received by the competent authority the related environmental permits. The application of the EIB Environmental and Social Standards, as well as the Environmental Social Impact Assessment (ESIA) will be further verified during the project appraisal.

The promoter has to ensure that the project implementation will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Milestone
À l'examen
Approuvé
16 juillet 2025
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT - Link to Promoter's website for environmental information
Date de publication
14 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
247633747
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20240771
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Paraguay
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
Date de publication
14 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
245334663
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20240771
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Paraguay
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
Date de publication
10 Sep 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
247343358
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240771
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Paraguay
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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