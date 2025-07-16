VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT

The aim is to implement the production of low-carbon calcium ammonium nitrate (CAN) fertiliser at commercial scale, using renewable energy. As such, the project represents a flagship example of green ammonia production and application in low-carbon nitrogen fertiliser production at commercial scale. The purpose is to demonstrate the possibility to implement a production process fully powered by renewable energy in one of the most carbon-intensive industrial sectors, the production of nitrogen fertiliser. Such objectives are fully aligned to the EU Green deal and EU decarbonisation policies, including the achievement of carbon neutrality by 2050. The applications of the produced low-carbon CAN fertiliser in agriculture may also lead to a reduction of the environmental impact of agricultural primary production.