CR ASTI LOAN FOR SMES AND MIDCAPS AND AGRI

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 100 000 000 €
Lignes de crédit : 100 000 000 €
Date(s) de signature
9/10/2025 : 100 000 000 €
Fiche récapitulative

Date de publication
13 octobre 2025
Statut
Référence
Signé | 09/10/2025
20240742
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CR ASTI LOAN FOR SMES AND MIDCAPS AND AGRI
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The loan facility will support the intermediary to finance bio-economy value chain projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Italy.

The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries. At least 70% will support SMEs while up to 30% mid-caps.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries shall be required to comply with applicable national and EU environmental and social legislation, where appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
1 octobre 2025
9 octobre 2025
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

