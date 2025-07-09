Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 10 500 000 €
Italie : 39 300 000 €
Services : 50 000 000 €
Date(s) de signature
20/11/2025 : 200 000 €
20/11/2025 : 10 500 000 €
20/11/2025 : 39 300 000 €
Fiche technique
GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
Fiche récapitulative
GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
11/07/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
Communiqués associés
Italy: EIB lends €50 million to Italian multinational GPI to support its innovation strategy
PAN-EUROPEAN INNOVATION LENDING ENVELOPE I

Fiche récapitulative

Date de publication
31 janvier 2025
Statut
Référence
Signé | 20/11/2025
20240714
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
GPI SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 120 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support the company's ongoing research and development (R&D) activities, which are essential to enhance the promoter's offerings for the healthcare industry. The investment programme, to be implemented between 2025 and 2028, will support the digitalisation of the healthcare industry in Italy, France and beyond.

The project's investment will focus on software development and operations (DevOps) activities driving a portfolio of digital transformation sub-projects designed to enhance the entire healthcare service sector.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities neither fall under the Annexes I nor II of the Environmental Impact Assessment (EIA) EU Directive 2011/92/EU (amended by the Directive 2014/52/EU), therefore the project is not subject to an EIA procedure.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if during the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to EU public procurement legislation, then the European Commission will be duly informed, which would require the promoter to apply those rules.

Commentaires

Arranger: Banca Finint S.p.A.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
9 juillet 2025
20 novembre 2025
11/07/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
Fiche récapitulative
GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
Fiche technique
GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
Communiqués associés
Italy: EIB lends €50 million to Italian multinational GPI to support its innovation strategy

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
Date de publication
11 Jul 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
241340807
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240714
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Italie
France
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
Fiche récapitulative
GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
Fiche technique
GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
Communiqués associés
Italy: EIB lends €50 million to Italian multinational GPI to support its innovation strategy
Italy: EIB lends €50 million to Italian multinational GPI to support its innovation strategy
Fiche technique
GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
Fiche récapitulative
GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
11/07/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

