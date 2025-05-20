ARKEA RENEWABLE ENERGY II FL

The present Framework Loan operation will support renewable energy investments (mainly solar photovoltaic) in France and will therefore contributing to the Climate Action & Environmental Sustainability.

The operation will generate energy savings and addresses negative climate and environmental externalities, a market failure, through the reduction of carbon emissions and other air pollution.

On project quality, the project is supported by adequate capabilities of the promoter. In terms of project results, the projects are expected to have a positive economic rate of return and are expected to generate a positive broader social benefit.

In addition, a transversal objective on improving access to finance in less developed and transition regions of France (EU cohesion area) is targeted considering the domestic and regional footprint on such areas of Credit Mutuel Arkea.

The EIB support to this operation is expected to accelerate and facilitate the implementation of the underlying Renewable Energy schemes, by lowering the associated cost of funding and offering a maturity beyond the tenor usually offered by commercial banks.



