CLEAN OCEANS INITIATIVE GRAND NOKOUE BENIN

The solid waste management is considered as public goods. The service shall be delivered to all independently of their financial capacities. Thus, the promoter's ability to recover full costs especially in Benin is limited. The EIB will provide long-term financing beyond the economic life of the assets that would not be available on the market under the same conditions. The EIB's contribution is an important element of the overall financing plan in terms of additionality, diversification as well as duration and pricing. The EIB financing will help to reduce negative externalities affecting environmental protection and public health, while strengthening the recycling performance of the Nokoue region. Negative externalities related to waste management activities concern pollutants and greenhouse gas emissions, as well as costs related to damage to environmental protection and public health. In addition, the EIB has supported the promoter in identifying and in preparing the feasibility of the project within the context of the « Clean Oceans Project Identification and Preparation » (COPIP) programme. The project is fully aligned with the NDICI mandate that focuses on environment and climate change through promoting a sound management of chemicals and wast as well as the development priorities of the regional Team Europe Initiatives for Sub-Saharan Africa. The project also shares the development priorities of the regional Team Europe Initiatives for Sub-Saharan Africa, which focus on climate change adaptation and resilience and contributes to the EU-Africa's Global Gateway Investment Package.



