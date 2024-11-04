ICS SPORT AND CULTURAL INFRASTRUCTURE MBIL III

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Fiche récapitulative
- Aménagement urbain - Construction
The Multiple Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) will co-finance the refurbishment and upgrade of publicly-owned sports and cultural facilities across Italy.
The objectives include the refurbishment, upgrading and reconstruction of existing sports and cultural facilities exclusively owned by public sector entities, such as municipalities and provinces, throughout Italy.
Investments in sports and cultural facilities are expected to have an urban regeneration effect and to promote the revitalisation of inner city areas. They can bring benefits in the form of promoting more sustainable and socially inclusive communities and can have direct and indirect social and economic benefits. The overall environmental and social impact of the Operation is expected to be positive, with good environmental standards and notable social externalities. More widely, the Operation is expected to contribute to improvements to the quality and attractiveness of the built environment and to contribute to climate action objectives. The EIB will provide favourable rates and long tenor to the financial intermediary, alongside with tailored product features well aligned with the financial intermediary's operating needs and with the underlying on-lending characteristics.
The promoter has to ensure that the final beneficiaries implementing the related sub-projects comply with the relevant EU legislation and the applicable national legislation in the field of environment, social and procurement, provided that it is in conformity with EU rules.
The promoter has to ensure that contracts for implementation of the project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU as well as Directives 92/13/EEC and 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.