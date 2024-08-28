Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Signature(s)

Montant
52 000 000 €
Secteur(s)
Santé : 52 000 000 €
Date(s) de signature
24/10/2025 : 52 000 000 €
30/08/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GLOBAL HEALTH MARKET-SHAPING FACILITY

Fiche récapitulative

Date de publication
5 juin 2024
Statut
Référence
Signé | 24/10/2025
20240287
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GLOBAL HEALTH MARKET-SHAPING FACILITY
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 52 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project supports the manufacturers of medicines, vaccines, diagnostics and medical devices to scale and optimise their supply mechanisms to be able to meet global demand. The project is funded by a master guarantee facility in favour of the Bill & Melinda Gates Foundation that shapes healthy markets for critical products to ensure accessibility and affordability to low- and middle-income populations.

The operation is fully aligned with the priorities of Global Gateway as it supports the affordable access to medical products to tackle endemic, infectious and non-communicable diseases. It will also support the TEI on Manufacturing and Access to Vaccines, Medicines and Health Technologies (MAV+). Ensuring affordability and accessibility to quality medical products in LMICs will contribute to the eradication of poverty, which is a pillar of NDICI across all regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the final beneficiaries undertake to implement and operate the sub-projects under the New Portfolio in compliance with the applicable national legislation and the relevant EIB Environmental and Social Standards.

The Bank will require that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
28 août 2024
24 octobre 2025
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GLOBAL HEALTH MARKET-SHAPING FACILITY
Date de publication
30 Aug 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
213746102
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240287
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
