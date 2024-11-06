Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
WATER PNG FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant (.*)
13 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Papouasie-Nouvelle-Guinée : 13 000 000 €
Eau, assainissement : 13 000 000 €
Date(s) de signature
23/01/2026 : 13 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 13 000 000 € fourni par COMMISSION EUROPEENNE
Fiche technique
Fiche technique
Autres liens
Fiche récapitulative
Fiche récapitulative

Date de publication
24 septembre 2024
Statut
Référence
Signé | 23/01/2026
20240122
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 40 million (EUR 38 million)
USD 40 million (EUR 38 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of the expansion of water supply services (WSS) to urban areas in Papua New Guinea, specifically to four provincial towns and the reduction of non-revenue water in the capital, Port Moresby.

Water PNG received support with this project to meet the national targets by 2030 for urban areas, namely provide 95% of the population with access to a safe, convenient and sustainable water supply. The non-revenue-water project component in Port Moresby will further reduce water loss and therefore improve the utility's revenues to sustain and support expansion into new district towns. The project will also contribute to achieving Sustainable Development Goals (6, 11 and 13).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Promoter will be required to implement and operate the investments in conformity with national laws, as well as the EIB's environmental and social standards. The project intends to bring environmental benefits by contributing to the protection of both surface water and groundwater bodies through improving the efficiency of the water supply infrastructure. Most of the schemes to be financed under the investment loan are expected to have limited adverse environmental and social impacts. Where a formal EIA is required, a copy of the Environmental & Social Impact Study or the Non-Technical Summary (NTS) or equivalent document will be provided to the Bank, and published on its website. The Promoter will also be required to verify that none of the schemes submitted for financing by the Bank have a significant negative impact on any site of nature conservation importance. The Promoter's capacity to ensure that the schemes are in compliance with the EIB's environmental and social standards will be also verified at appraisal. The project is expected to contribute to climate action and environmental sustainability (CA&ES) objectives, in particular to climate mitigation, climate adaptation, sustainable use and protection of water and marine resources.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement under the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
6 novembre 2024
23 janvier 2026
Fiche récapitulative
Fiche récapitulative
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATER PNG FRAMEWORK LOAN
Date de publication
8 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
226577163
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240122
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Disponible au public
Télécharger maintenant
Télécharger maintenant
Lien vers la source
Fiche technique
