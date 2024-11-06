WATER PNG FRAMEWORK LOAN

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project consists of the expansion of water supply services (WSS) to urban areas in Papua New Guinea, specifically to four provincial towns and the reduction of non-revenue water in the capital, Port Moresby.
Water PNG received support with this project to meet the national targets by 2030 for urban areas, namely provide 95% of the population with access to a safe, convenient and sustainable water supply. The non-revenue-water project component in Port Moresby will further reduce water loss and therefore improve the utility's revenues to sustain and support expansion into new district towns. The project will also contribute to achieving Sustainable Development Goals (6, 11 and 13).
The Promoter will be required to implement and operate the investments in conformity with national laws, as well as the EIB's environmental and social standards. The project intends to bring environmental benefits by contributing to the protection of both surface water and groundwater bodies through improving the efficiency of the water supply infrastructure. Most of the schemes to be financed under the investment loan are expected to have limited adverse environmental and social impacts. Where a formal EIA is required, a copy of the Environmental & Social Impact Study or the Non-Technical Summary (NTS) or equivalent document will be provided to the Bank, and published on its website. The Promoter will also be required to verify that none of the schemes submitted for financing by the Bank have a significant negative impact on any site of nature conservation importance. The Promoter's capacity to ensure that the schemes are in compliance with the EIB's environmental and social standards will be also verified at appraisal. The project is expected to contribute to climate action and environmental sustainability (CA&ES) objectives, in particular to climate mitigation, climate adaptation, sustainable use and protection of water and marine resources.
The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement under the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Under EFSD+ Guarantee
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.