SIMSCALE (IEU FT)

The project is line with the Annex II of the InvestEU Regulation, namely advanced digital skills, artificial intelligence and other digital skills in the context of the promoter's engineering simulation software platform.

The investments targeted by the financing will address market failures related to: i) Information asymmetries due to higher risk levels associated to early stage firms, with mainly intangible assets or insufficient collateral, and focusing on higher risk activities; ii) suboptimal investment which require the development of innovative financial solutions and iii) an incomplete market in terms of competition, with a few large-scale players dominating the market.

The project will further support the promoter's software development activities to enhance the simulation software offering, broaden functionalities, expand the promoter's R&D capabilities and help the company to expand its business. The project is expected to create positive knowledge externalities, advanced digital skills and contribute to the development of deep-tech products in the EU.

The EIB's participation is expected to have a positive signalling effect, crowding in additional financiers for the company, including equity investors. The project would not have been carried out (to the same extent) without the support of InvestEU.