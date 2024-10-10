SIMSCALE (IEU FT)

Fiche récapitulative
SimScale is a Germany-based start-up developing a cloud-based engineering simulation platform for engineers, designers and architects. The EIB financing will finance the company's research and development activities to enhance the simulation platform and support its business expansion.
The aim is to support the development of additional features of the promoter's simulation software suite, its deployment in the cloud infrastructure, the strengthening of customer service and sales functions as well as the overall expansion of the business.
The project is line with the Annex II of the InvestEU Regulation, namely advanced digital skills, artificial intelligence and other digital skills in the context of the promoter's engineering simulation software platform.
The investments targeted by the financing will address market failures related to: i) Information asymmetries due to higher risk levels associated to early stage firms, with mainly intangible assets or insufficient collateral, and focusing on higher risk activities; ii) suboptimal investment which require the development of innovative financial solutions and iii) an incomplete market in terms of competition, with a few large-scale players dominating the market.
The project will further support the promoter's software development activities to enhance the simulation software offering, broaden functionalities, expand the promoter's R&D capabilities and help the company to expand its business. The project is expected to create positive knowledge externalities, advanced digital skills and contribute to the development of deep-tech products in the EU.
The EIB's participation is expected to have a positive signalling effect, crowding in additional financiers for the company, including equity investors. The project would not have been carried out (to the same extent) without the support of InvestEU.
The project activities do not fall under Annexes I and II of the environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory EIA. The activities included in the scope are not expected to have any relevant environmental impact. Such assumptions and any other relevant environmental aspect will be further assessed during the project appraisal.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.