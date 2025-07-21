KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY

Signature(s)
Fiche récapitulative
The project concerns the roll-out of ground-based and rooftop solar photovoltaic (PV) investments located on-site and off-site across the promoter's manufacturing sites in Central and Eastern Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Austria and in Ukraine).
The aim is to allow the promoter to decrease the carbon footprint of its manufacturing sites by increasing electricity generation from solar PV plants.
The programme schemes are expected to have limited environmental impacts. None of the investment schemes is expected to require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU (amending Directive 2011/92/EU). The Promoter is expected to apply sound environmental and social management procedures.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement. The company applies private procurement procedures following good business practices.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.