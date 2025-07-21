Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY

Signature(s)

Montant
146 250 000 €
Pays
Secteur(s)
Tchéquie : 8 000 000 €
Slovaquie : 12 000 000 €
Pologne : 126 250 000 €
Services : 17 550 000 €
Énergie : 128 700 000 €
Date(s) de signature
19/12/2025 : 300 000 €
19/12/2025 : 960 000 €
19/12/2025 : 1 200 000 €
19/12/2025 : 1 440 000 €
19/12/2025 : 2 200 000 €
19/12/2025 : 2 640 000 €
19/12/2025 : 7 040 000 €
19/12/2025 : 8 800 000 €
19/12/2025 : 10 560 000 €
19/12/2025 : 11 010 000 €
19/12/2025 : 19 360 000 €
19/12/2025 : 80 740 000 €
Fiche technique
KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY
Fiche récapitulative
KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY
24/09/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY

Fiche récapitulative

Date de publication
7 août 2024
Statut
Référence
Signé | 19/12/2025
20240100
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 146 million
EUR 196 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Services - Transports et entreposage
Description
Objectifs

The project concerns the roll-out of ground-based and rooftop solar photovoltaic (PV) investments located on-site and off-site across the promoter's manufacturing sites in Central and Eastern Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Austria and in Ukraine).

The aim is to allow the promoter to decrease the carbon footprint of its manufacturing sites by increasing electricity generation from solar PV plants.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The programme schemes are expected to have limited environmental impacts. None of the investment schemes is expected to require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU (amending Directive 2011/92/EU). The Promoter is expected to apply sound environmental and social management procedures.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement. The company applies private procurement procedures following good business practices.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
21 juillet 2025
19 décembre 2025
24/09/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY
Fiche récapitulative
KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY
Fiche technique
KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY
Date de publication
24 Sep 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
248848330
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240100
Secteur(s)
Énergie
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Slovaquie
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
Fiche récapitulative
KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY
Fiche technique
KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY

Publications connexes