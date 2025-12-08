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        TKYB LOAN FOR GREEN ENERGY

        Signature(s)

        Montant
        100 000 000 €
        Pays
        Secteur(s)
        Turquie : 100 000 000 €
        Énergie : 100 000 000 €
        Date(s) de signature
        5/06/2026 : 100 000 000 €
        Autres liens
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        22/11/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TKYB LOAN FOR GREEN ENERGY

        Fiche récapitulative

        Date de publication
        6 novembre 2025
        Statut
        Référence
        Signé | 05/06/2026
        20240091
        Nom du projet
        Promoteur – Intermédiaire financier
        TKYB LOAN FOR GREEN ENERGY
        TURKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI AS
        Montant BEI envisagé (montant approximatif)
        Coût total (montant approximatif)
        EUR 100 million
        EUR 200 million
        Lieu
        Secteur(s)
        • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
        Description
        Objectifs

        The framework loan will finance small to medium-sized investments in Türkiye in renewable energy, energy efficiency and green, sustainable industry.

        The aim is to support projects in the private sector that contribute 100% to Climate Action and Environmental Sustainability (CA&ES) objectives.

        Additionnalité et impact

        The operation supports the EU and EIB policy objectives and contributes to the development of the private sector, in the fields of sustainable energy, energy efficiency, environmental protection and climate change mitigation and environmental sustainability outside the EU. It will finance small to medium sized investments in the renewable energy, energy efficiency and green sustainable industry that would otherwise be too small to finance as individual projects for direct EIB funding. This EIB loan will also ensure that the firms will have access to funding at reasonable rates and at long maturities. Furthermore, expanding the share of energy produced from renewable energy sources and boosting the energy efficiency will reduce Türkiye's dependency on imported fossil fuels. Projects in renewable energy and energy efficiency are expected to be very good. Growth is expected to be excellent, as the operation will generate significant economic returns. The broader social benefit is also excellent.

        Aspects environnementaux
        Passation des marchés

        The project is expected to contribute to CA&ES objectives, in particular to climate mitigation and pollution prevention and control. TKYB shall take all necessary measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the financed sub-projects comply with national legislation, TKYB's Environmental and Social Policy and Procedure, and the EIB's Environmental and Social Standards.

        TKYB shall ensure that the project is implemented in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

        Commentaires

        The proposed operation is expected to be guaranteed by a comprehensive EU guarantee under NDICI Investment Window 1 (IW1) mandate, subject to the Commission's confirmation of eligibility.

        Étapes
        À l'examen
        Approuvé
        Signé
        8 décembre 2025
        5 juin 2026
        Documents liés
        22/11/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TKYB LOAN FOR GREEN ENERGY

        Clause de non-responsabilité

        Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
        Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

        Documents

        Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TKYB LOAN FOR GREEN ENERGY
        Date de publication
        22 Nov 2025
        Langue
        anglais
        Sujet général
        Prêts
        Numéro du document
        251930910
        Thématique du document
        Information Environnementale
        Type de document
        Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
        Numéro du projet
        20240091
        Secteur(s)
        Énergie
        Régions
        Pays préadhésion
        Pays
        Turquie
        Disponible au public
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        Fiche technique
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        La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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        La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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