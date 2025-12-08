TKYB LOAN FOR GREEN ENERGY

Fiche récapitulative
The framework loan will finance small to medium-sized investments in Türkiye in renewable energy, energy efficiency and green, sustainable industry.
The aim is to support projects in the private sector that contribute 100% to Climate Action and Environmental Sustainability (CA&ES) objectives.
The operation supports the EU and EIB policy objectives and contributes to the development of the private sector, in the fields of sustainable energy, energy efficiency, environmental protection and climate change mitigation and environmental sustainability outside the EU. It will finance small to medium sized investments in the renewable energy, energy efficiency and green sustainable industry that would otherwise be too small to finance as individual projects for direct EIB funding. This EIB loan will also ensure that the firms will have access to funding at reasonable rates and at long maturities. Furthermore, expanding the share of energy produced from renewable energy sources and boosting the energy efficiency will reduce Türkiye's dependency on imported fossil fuels. Projects in renewable energy and energy efficiency are expected to be very good. Growth is expected to be excellent, as the operation will generate significant economic returns. The broader social benefit is also excellent.
The project is expected to contribute to CA&ES objectives, in particular to climate mitigation and pollution prevention and control. TKYB shall take all necessary measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the financed sub-projects comply with national legislation, TKYB's Environmental and Social Policy and Procedure, and the EIB's Environmental and Social Standards.
TKYB shall ensure that the project is implemented in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
The proposed operation is expected to be guaranteed by a comprehensive EU guarantee under NDICI Investment Window 1 (IW1) mandate, subject to the Commission's confirmation of eligibility.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.