KOA HEALTH (IEU LS)

Fiche récapitulative
Koa Health is a provider of B2B mental healthcare digital solutions to employers, health plans/payers as well as healthcare services.
The aim is to support the continued development and market access of KOA Care 360, a comprehensive hybrid solution to mental healthcare. This product combines digital features with the assistance of clinicians to deal with the growing demand of mental healthcare and the lack of available clinicians, ultimately providing employees and payers a more personalised solution depending on their needs.
The project concerns investments in research and development activities carried out by the promoter and its partners in existing facilities without changing their already authorised scope. The related RDI activities do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by Directive 2014/52/EU). Full environmental details will be verified during appraisal.
The EIB requires that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.