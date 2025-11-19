Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Arménie : 100 000 000 €
Lignes de crédit : 100 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2025 : 100 000 000 €
Date de publication
20 novembre 2025
Statut
Référence
Signé | 04/12/2025
20231002
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ARMENIA MSME RESILIENCE FACILITY - ARDSHINBANK
INDUSTRIAL CONSTRUCTION BANK OJSC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The facility consists of a loan to Ardshinbank to support of micro, small- and medium-sized enterprises (MSMEs) and mid-caps in Armenia.

The aim is to contribute to finance eligible projects promoted by the final beneficiaries in the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The intermediary will take all the requisite measures to ensure that the procedures including procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the financed sub-projects will comply with national legislation and the EIB's Environmental and Social Standards as well as international treaties and conventions signed and ratified by or otherwise applicable and binding in the country.

The Bank will require the intermediary institution to take all requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
19 novembre 2025
4 décembre 2025
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

