Recherche FR menu
 
 Page d'accueil

Le Groupe BEI est très attaché à l’égalité de genre, un moteur d’activité essentiel. À l’occasion de la Journée internationale des femmes, nous réaffirmons notre engagement à investir dans des projets et des initiatives qui promeuvent l’autonomisation et le perfectionnement professionnel des femmes.

Pour en savoir plus sur l’égalité entre les sexes  
Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 300 000 000 €
Transports : 300 000 000 €
Date(s) de signature
12/02/2026 : 300 000 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL
Autres liens
Fiche récapitulative
ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL
Related public register
04/02/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL

Fiche récapitulative

Date de publication
13 août 2024
Statut
Référence
Signé | 12/02/2026
20230922
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL
SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 721 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists in a framework loan to finance ADM's resilience investment programme 2024-2033. The programme is expected to upgrade 1,200 km of expressways, approximately two thirds of the total Moroccan network.

The aim is to enhance the resilience of Morocco's primary expressway network to climate change and other hazards. By bolstering the reliability of access to markets and public services, and facilitating the trade of goods, the project is expected to stimulate private sector development, encourage trade, advance regional integration, and mitigate regional disparities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project involves multiple components expected to be performed within existing rights of way; therefore, potential negative environmental and social impacts are likely to be minor and temporary during construction works. This will be further verified during the project appraisal. The project will contribute to climate action and environmental sustainability (CA&ES) objectives, in particular to climate adaptation, but also pollution prevention and control. Social and employment aspects will be verified during appraisal.

The promoter has to ensure that the project will be implemented in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
11 février 2026
12 février 2026
Documents liés
04/02/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL
Lien vers la source
Fiche récapitulative
ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL
Autres liens
Fiche technique
ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL
Date de publication
4 Feb 2026
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
196444137
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230922
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
04/02/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL
Autres liens
Fiche récapitulative
ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL
Fiche technique
ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes