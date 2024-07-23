Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

CGD LRS ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 150 000 000 €
Lignes de crédit : 150 000 000 €
Date(s) de signature
30/07/2024 : 150 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juin 2024
Statut
Référence
Signé | 30/07/2024
20230909
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CGD LRS ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 420 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Through the intermediary, the linked risk-sharing operation (own-resources; full delegation) will support Midcaps and Public Sector Entities primarily based in Portugal.

The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries and ensure they continue to have the much needed liquidity to operate. The transaction fills a market gap by meeting the financial constraints of mid-caps facing economic uncertainty exacerbated by inflation, supply chain disruptions, energy security and lasting effects of the pandemic. The operation contributes to the EIB transversal Cohesion objective, estimating 64% of the Midcaps and Public Sector Entities beneficiaries to be in cohesion priority regions.

Additionnalité et impact

The proposed transaction consists of a fully-delegated linked risk sharing guarantee between the EIB and Caixa Geral de Depositos ("CGD"), a financially solid promoter and repeat counterpart of the EIB. The operation will enable CGD to finance small and medium-sized investment projects in eligible sectors carried out by Mid-Caps enterprises, as well as Public Sector Entities ("PSEs"), operating in Portugal.

The guarantee aims to promote and accelerate private sector investments as well as facilitating access to finance for Mid-Caps, a backbone, together with SMEs, in terms of growth and employment for the Portuguese economy. The operation will help addressing the working capital, liquidity needs and investment constrains of Mid-Caps.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB requires that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate and where applicable.

The EIB requires that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate and where applicable.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
23 juillet 2024
30 juillet 2024
Projets associés
Projet apparenté
GROWTH4MIDCAPS LENDING ENVELOPE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes