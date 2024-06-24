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RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 10 010 000 €
Portugal : 10 010 000 €
Danemark : 10 010 000 €
Énergie : 35 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2024 : 4 970 000 €
11/12/2024 : 10 010 000 €
11/12/2024 : 10 010 000 €
11/12/2024 : 10 010 000 €
Autres liens
Related public register
02/07/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST
Projet apparenté
TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LE II

Fiche récapitulative

Date de publication
16 décembre 2024
Statut
Référence
Signé | 11/12/2024
20230665
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST
RONDO ENERGY INC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 78 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the deployment of the European demonstration pipeline of RONDO's power-to-heat energy storage solution to decarbonize industrial heat supply. It includes the construction and operation of three Rondo Heat Batteries (RHB100) with 100MWh storage capacity each in Denmark, Portugal and Germany and the related research and development activities.

RHB is an innovative power-to-heat solution to decarbonize heat supply by storing electricity produced by variable RES in the form of heat and ensuring continuous heat supply for utility and industrial use

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
24 juin 2024
11 décembre 2024
Documents liés
02/07/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST
Projets associés
Projet apparenté
TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LE II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST
Date de publication
2 Jul 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
213749599
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230665
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Allemagne
Portugal
Pays de l’UE
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/07/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST
Autres liens
Fiche récapitulative
RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST
Fiche technique
RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST
Projet apparenté
TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LE II

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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