CSOB LEASING SK LOAN FOR SMES-MIDCAPS & OTHER

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The Multiple Beneficiary Intermediated Loan will support investments made by small and medium sized enterprises (SMEs) as well as mid-caps in Slovakia. Part of the available resources will finance Climate Action and Environmental Sustainability projects.
The aim is to improve access to finance to the final beneficiaries.
The operation addresses market failure in terms of access to finance constraints faced by SMEs and Mid-Caps in Slovakia. More than 90% of the finance unlocked by EIB is expected to benefit cohesion areas and thus help reduce regional disparities per the EU's cohesion policy. Implementation will be handled by an intermediary that has in-depth experience with implementing EIB products through a network of branches in the targeted regions.
The operation combined with technical assistance also aims to increase the intermediary's capacity to identify and monitor CA&ES allocations, which are currently expected to reach a minimum of 15%. The operation likewise sustains employment in the targeted areas. The EIB contribution to the success of the intermediary rests on longer maturity and signalling effect that may help crowd in additional financing. As such it has a very good policy contribution.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.