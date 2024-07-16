Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
CALEF LOAN FOR SMES & MID-CAPS CLIMATE ACTION

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 400 000 000 €
Lignes de crédit : 500 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2025 : 50 000 000 €
30/07/2024 : 50 000 000 €
11/12/2025 : 200 000 000 €
30/07/2024 : 200 000 000 €
Fiche technique
CALEF LOAN FOR SMES & MID-CAPS CLIMATE ACTION
Fiche récapitulative
CALEF LOAN FOR SMES & MID-CAPS CLIMATE ACTION

Fiche récapitulative

Date de publication
1 août 2024
Statut
Référence
Signé | 30/07/2024
20230577
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CALEF LOAN FOR SMES & MID-CAPS CLIMATE ACTION
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation with Crédit Agricole Leasing & Factory (CALEF) will support small to medium sized (SMEs) enterprises and midcaps in France. 30% of the loan will be dedicated to Climate Action and Environmental Sustainability.

The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries.

Additionality and Impact

The Project aims to improve access to finance and financing conditions for French SMEs and Mid-Caps. Notably, at least 30% of investments will be eligible for Climate Action & Environmental Sustainability (CA&ES) objectives, including energy-efficient equipment, technologies and sustainable mobility. By addressing market failures, it will contribute to job creation, increased competitiveness and productivity of SMEs and Midcaps, while reducing carbon emissions and air pollution, accelerating the green transition of the French economy.

Building on the Financial Intermediary (FI)'s track record and long-standing relationship with the EIB, the funds are expected to be allocated efficiently and timely, including in cohesion (transition) regions. The EIB's contribution, through financial value-added, long-term tenor, and flexibility in drawdowns and repayment profiles, will facilitate access to finance and improve financing conditions for final beneficiaries through reduced interest rates. This is crucial for CA&ES projects requiring additional investments to scale up renewable energy production and reduce greenhouse gas emissions, aligning with the energy transition path.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
16 juillet 2024
30 juillet 2024
Fiche récapitulative
CALEF LOAN FOR SMES & MID-CAPS CLIMATE ACTION
Fiche technique
CALEF LOAN FOR SMES & MID-CAPS CLIMATE ACTION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

