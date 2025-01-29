Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
LBP EFFICACITE ENERGETIQUE FL

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
31/07/2025 : 100 000 000 €
Fiche technique
LBP EFFICACITE ENERGETIQUE FL
Date de publication
3 mars 2025
Statut
Référence
Signé | 31/07/2025
20230270
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LBP EFFICACITE ENERGETIQUE FL
LA BANQUE POSTALE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The framework loan to LBP will support small- to mid-sized energy efficiency projects (including photovoltaic integrated and charging stations) undertaken by public sector and non-profit entities in France.

The operation is 100% dedicated to climate and environmental sustainability related projects, with a focus on energy efficiency (EE) and clean mobility investments undertaken by public and non-profit entities in France.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
29 janvier 2025
31 juillet 2025
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LBP EFFICACITE ENERGETIQUE FL
Date de publication
8 Mar 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
210713924
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230270
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
