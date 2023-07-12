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HELIOS CLEAR FUND SCSP

Signature(s)

Montant
48 081 284,59 €
Secteur(s)
Services : 48 081 284,59 €
Date(s) de signature
22/12/2023 : 48 081 284,59 €
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Related public register
19/07/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HELIOS CLEAR FUND SCSP

Fiche récapitulative

Date de publication
24 avril 2023
Statut
Référence
Signé | 22/12/2023
20230054
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HELIOS CLEAR FUND SCSP
HELIOS INVESTORS GENPAR CLEAR FUND SARL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 53 million (EUR 48 million)
USD 400 million (EUR 363 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

Equity participation in a pan-African private equity fund that aims to deliver high climate impact, promoting both mitigation and adaptation, while achieving its long-term financial return objectives.

The fund aims to provide equity and quasi-equity support to private companies active in Africa, which promote climate action and environmental sustainability. The fund will also contribute to several sustainable development goals (SDGs), in particular SDG 13 (Climate action), SDG 7 (Affordable and clean energy), SDG 8 (Decent work and economic growth), and SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure).

Additionnalité et impact

The operation concerns an investment in the Helios Clear Fund, a USD 400m investment fund targeting companies that promote climate action and environmental sustainability in Africa, in line with the objectives of the EIB Climate Bank Roadmap. A commitment to the Fund will contribute to EU policy and priorities with regards Climate Action outside of Europe. It will support the achievement of sustainable development goals (SDGs), aiming to limit climate change. The Fund will contribute to the Bank's Climate Action and Environmental Sustainability targets outside the EU. Therefore, the operation is proposed under the Climate Action and Environment Facility (CAEF). The EIB commitment is expected to trigger the commitment from other investors and to have a strong catalytic effect. With EIB commitment, the Fund's terms are expected to be negotiated in line with best market practice standards.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

The fund is expected to comply with EIB's procurement guidelines.

Commentaires

N.A.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
12 juillet 2023
22 décembre 2023
Documents liés
19/07/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HELIOS CLEAR FUND SCSP
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HELIOS CLEAR FUND SCSP
Date de publication
19 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169754462
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230054
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
19/07/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HELIOS CLEAR FUND SCSP
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Fiche technique
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