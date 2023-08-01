HELABA INTERMEDIATED SCHOOL CONSTRUCTION LOAN

The proposed operation supports the construction of a highly energy efficient school building in the City of Nuremberg, Germany. The project therefore addresses a market failure with regard to the provision of public education for which the operator cannot capture sufficient financial benefits, justifying public intervention.





Part of the financial advantage generated by the Financial Intermediary through the EIB's intervention is transferred to the final beneficiary, for example in the form of reduced interest rate payable, increasing the availability of budget for other means.