LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bénin : 110 000 000 €
Éducation : 110 000 000 €
Date(s) de signature
5/01/2026 : 110 000 000 €
Fiche technique
LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN
Fiche récapitulative
LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN
22/11/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN

Fiche récapitulative

Date de publication
15 octobre 2025
Statut
Référence
Signé | 05/01/2026
20220816
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN
AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 258 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction, rehabilitation and equipping of 15 technical secondary schools (lycées techniques professionnels, LTPs) across various regions in Benin. The loan is expected to finance infrastructure and equipment for six of the 15 LTPs included in the project.

The aim is to improve the alignment between the skills of young people and the needs of the labour market. The project will support youth employment and economic growth in Benin. A higher employment rate will contribute to enhance well-being and reduce poverty among the population.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will comply with applicable national environmental legislation and with the EIB's environmental and social principles. The promoter's procedures for impact assessment and environmental monitoring will also be aligned with these requirements.

The promoter shall ensure that the project implementation will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
19 novembre 2025
5 janvier 2026
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN
Date de publication
22 Nov 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
252801343
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220816
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Bénin
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
