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CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE

Signature(s)

Montant
38 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 38 000 000 €
Éducation : 38 000 000 €
Date(s) de signature
15/11/2023 : 18 000 000 €
28/11/2023 : 20 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/07/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
Projet apparenté
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES 2

Fiche récapitulative

Date de publication
26 juin 2023
Statut
Référence
Signé | 10/11/2023
20220699
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 38 million
EUR 79 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet concerne la construction de la Cité Scolaire Internationale de Marseille (CSI) qui regroupe trois niveaux d'éducation : un lycée, un collège et une école élémentaire.

Le projet vise à pourvoir Marseille et son territoire d'une offre éducative internationale de qualité, à renforcer son attractivité économique et culturelle et à promouvoir la mixité socio-spatiale et scolaire.

Additionnalité et impact

Le projet élargira l'offre d'éducation internationale actuellement insuffisante à Marseille et améliorera la qualité globale de l'enseignement primaire et secondaire. Le projet contribuera à renforcer la résilience des infrastructures scolaires face aux risques du changement climatique et à améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment scolaire.


Ce projet s'inscrit également dans une stratégie de développement et de rénovation énergétique des infrastructures d'éducation, et de renforcement de l'investissement public dans l'éducation.

 

En ce qui concerne la contribution financière a ce projet, les conditions du marché pour les autorités locales en FR ne sont pas aussi favorables que les conditions de financement de la BEI étant donne des conditions de décaissement plus flexibles, des taux d'intérêt plus bas et la possibilité de convertir les taux d'intérêt ou de choisir facilement entre des taux d'intérêt variables et des taux d'intérêt fixes et maturité plus longue en particulier.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le Projet est porté et co-financé par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Département des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille. Il soutient les objectifs de la politique environnementale de la Région et de son « Plan Climat 2021-2026, Gardons un cap d'avance ». Ce projet de construction neuve répond aux normes en vigueur en matière d'efficacité énergétique des bâtiments éducatifs, et en cela il permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de soutenir les activités économiques favorables à l'environnement.

La BEI exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
7 juillet 2023
10 novembre 2023
Documents liés
13/07/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
Projets associés
Projet apparenté
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES 2

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
Date de publication
13 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172039010
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220699
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/07/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
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Fiche récapitulative
CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
Fiche technique
CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
Projet apparenté
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES 2

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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