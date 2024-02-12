ITALIAN NATIONAL STRATEGIC HUB PPP

Fiche récapitulative
The project relates to the deployment, under a public private partnership, of a digital cloud infrastructure for the Italian public administration.
The cloud infrastructure will consist of the fitting out of 4 interconnected Tier III and Tier IV Data Centres (DC) in Italy, 2 located in the north and 2 data centres located in the centre of the country.
The deployment of the proposed governmental cloud infrastructure will enable the delivery of an innovative and secure cloud offering to Italian public administrations, while ensuring the sovereignty over the data managed, and compliance with applicable data security regulations. The project thus supports Italy in its efforts to foster its digital economy and therefore contributes to the European Data and Digital Strategy by investing in innovation enabling facilities, such as data centres as well as related services. The financial and non-financial contribution of EIB make a difference to the project. EIB's advice contributes to the technical and economic quality of the investment through project-specific analysis and monitoring. EIB financing contributes to the diversification of financing sources and is an innovative structure with intermediated loans for an underlying PPP. This will entail the tailoring of the disbursement and repayment mechanics thus introducing innovative elements.
The fitting out of existing data center facilities do not fall under Annex I and II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.