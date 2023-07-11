CDC BOOSTER LOGEMENT SOCIAL MBIL

The Project is in line with the provisions of the 2022 Nice Declaration on Housing, the 2020 New Leipzig Charter, the EU Urban Agenda, and the EIB Urban Lending Review. Furthermore, it is aligned with the Bank's Energy Lending Policy for new buildings and the EIB's climate action objectives.

The Project strengthens the EU's economic, social and territorial cohesion and promotes progress towards multiple Sustainable Development Goals. It also contributes to sustainable urban development, urban renewal and prevention of urban sprawl.

The Project addresses several market failures, in particular i) the lack of available social housing supply as the market does not sufficiently cater for the demand of low-income households and ii) sub-optimal investment flows into highly energy efficient and resilient new buildings.





The objective of the operation is to support social housing entities in France in their housing production, enabling CDC to complement its variable-rate loan offer. The operation is expected to support the production of around 33 000 social housing units.

The resource provided by the EIB will contribute to the countercyclical role of CDC, offering a maturity beyond the tenor available on the market as well as flexible conditions, thereby enhancing access to fixed-rate financing at improved terms.